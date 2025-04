Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo está de volta a Tomar

A FrEEE – Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo vai realizar-se em Tomar nos dias 3 e 4 de Abril. O Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar, local onde vai decorrer a iniciativa, vai receber espaços culturais, acções de formação, palestras e workshops. A entrada é livre.

No primeiro dia, após a abertura oficial às 9h30, o palco da FrEEE vai receber um momento cultural pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. De seguida, Fernando Alvim vai conduzir a tertúlia “O Papel da Mulher na Sociedade”, com participação de Beatriz Gosta, Beatriz Rodrigues, Filipa Mendes, Filipa Fernandes, Patrícia Sampaio e Zita Freire. O dia prossegue com ofertas formativas pelo IPT - Instituto Politécnico de Tomar, uma sessão de “Empregabilidade Inclusiva”, pelo CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar e convidados, uma masterclass de fitness pela IPS – ESD Rio Maior e, por fim, uma sessão de Divulgação cTeSP em Tecnologia e Produção nas Artes do Espectáculo, também pelo IPT.

O segundo dia arranca com mais uma masterclass de fitness, segue-se uma palestra intitulada “GPS projecto pedagógico de orientação vocacional e profissional”, conduzida por Cifrão (Betwein). “À conversa com... inspirar e empreender” vai contar com a participação de Inês Mendes, Joana Delgado Glória, Rafael Duarte e Rodrigo Castelo Branco. O dia termina com mais uma sessão de Divulgação cTeSP em Tecnologia e Produção nas Artes do Espectáculo e um espectáculo de encerramento.

A FrEEE conta ainda com o Espaço faz-te à vida (sala de formação), Espaço aparece e cresce (ginásio), Espaço criativo, Stand e actividades no exterior.