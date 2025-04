Engenharia portuguesa é das melhores do mundo mas precisa de ser valorizada e reconhecida

Engenheira de minas Ana Margarida Luís é a nova delegada de Santarém da Ordem dos Engenheiros – Região Sul e tomou posse com a sua equipa em Lisboa, juntamente com António Carias de Sousa, presidente do conselho directivo da região sul.

A engenharia portuguesa é das melhores do mundo mas precisa de ser mais respeitada, valorizada e potenciada, sobretudo nos cargos de chefia que poderão fazer a diferença na vida da comunidade. Esta foi uma das principais ideias ouvidas nos corredores da sede da Ordem dos Engenheiros – Região Sul (OERS) momentos antes da tomada de posse dos novos órgãos sociais para o mandato 2025-2028, onde se incluíram os da delegação de Santarém da OERS. Valorizar e prestigiar a engenharia portuguesa e quem a exerce, aproximar a OERS da comunidade e sociedade civil e reter mais talento para evitar a saída de jovens licenciados do país e da região foram alguns dos objectivos apontados pelos novos dirigentes, empossados na tarde de 26 de Março.

António Carias de Sousa tomou posse como novo presidente do conselho directivo da Região Sul, que conta na sua equipa com Elisa Silva (vice-presidente), Rita Moura (secretária), Pedro Coelho (tesoureiro), Carla Melfe, Daniel Vaz Silva e Susana Serôdio (vogais) e Carlos Oliveira e Pedro Frade (suplentes). Lídia Santiago assumiu a presidência da mesa da assembleia regional e na cerimónia, que se realizou no auditório Armando Lencastre, na sede da OERS em Lisboa, também tomaram posse os membros dos conselhos fiscal e disciplinar, os vogais regionais dos 17 colégios de especialidade e os delegados das seis delegações distritais da OERS para o mandato 2025-2028.

Ana Margarida Luís lidera delegação de Santarém

A engenheira de minas Ana Margarida Luís é a nova delegada de Santarém e a equipa também inclui os adjuntos Adelino Miguel Saldanha e Margarida Reis, e o suplente André Valentim. Ana Luís é licenciada pelo Instituto Superior Técnico e considera-se uma apaixonada pela profissão. Actualmente é directora de qualidade e ambiente. Entre os seus objectivos está contribuir para uma ordem mais jovem e renovada e próxima dos seus membros.

Uma missão de que também partilha o novo presidente da OERS, António Carias de Sousa, defendendo que a engenharia precisa de inovar e progredir. “Acreditamos no propósito, relevância e força da Ordem dos Engenheiros, pilar essencial do desenvolvimento da sociedade. Vamos lutar pelo reconhecimento da profissão, que é essencial para a retenção de talento. Precisamos de ter no nosso país uma associação profissional forte a representar a engenharia e todos os engenheiros”, afirmou.

António Carias de Sousa vai apostar numa comunicação simples e virada para a sociedade civil, incluindo um incremento da comunicação e marketing da OERS. “Vamos aproximar a Ordem dos que ainda não a vêem como uma mais-valia para as suas vidas profissionais. Queremos que a região sul contribua para responder aos grandes desafios da engenharia, em prol de uma sociedade mais forte e inclusiva”, defendeu.

Mais engenheiros na política

A sessão contou com a presença de diversos convidados incluindo o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. O responsável defendeu um compromisso com a melhoria da engenharia portuguesa que, vincou, deve ter na liderança profissionais nacionais. “As lideranças têm de ser portuguesas e disso não queremos abdicar. Temos de ser detentores dessa liderança técnica nacional”, afirmou, alertando para a necessidade da classe apostar na formação contínua e atracção de mais jovens para a profissão. “Também acho que é um debate que deve ser feito, o de privilegiar, defender e promover a existência de engenheiros na política. Ou pelo menos na decisão pública, queremos ter essa presença e lutaremos por isso”, concluiu.