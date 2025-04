FeirOurém 2025: programa oficial revela cartaz musical de luxo e muitas novidades

A FeirOurém 2025, que se realiza no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições, em Ourém, de 18 a 22 de Junho, já definiu a sua programação completa. O cartaz musical promete ser um dos grandes actrativos desta edição, com actuações de artistas como D.A.M.A, Pedro Abrunhosa, José Cid, o internacional MC Daniel e David Carreira. Além destes nomes sonantes, o evento contará ainda com a presença das bandas locais como Major Alvega, The Peorth e The Tourist, bem como dos Dj’s Usados com Garantia, da banda FH5 e do Dj Saint.

Durante os cinco dias, os visitantes poderão explorar mais de uma centana de expositores ligados aos sectores empresarial, artesanal e institucional. A programação inclui ainda espaços dedicados à gastronomia, street food, automóveis e maquinaria agrícola, além de um parque de diversões para todas as idades. No feriado municipal, a 20 de Junho, o destaque vai para a reedição do Festival de Folclore, que trará ao palco grupos tradicionais do concelho, e para a habitual sardinhada popular, um dos momentos mais aguardados da FeirOurém.

Uma das grandes novidades desta edição é a Tenda Ourém Quer-te Bem, um espaço dedicado à promoção do território e dos produtos locais. Este local vai acolher provas de vinhos e produtos regionais, showcookings e diversas actividades culturais e de entretenimento. Outra novidade será a Tenda de Animação, instalada no Centro Municipal de Exposições, que oferecerá experiências interativas para todos os visitantes. O desporto também terá um papel de relevo na FeirOurém 2025, com a realização do Torneio Internacional de Futebol “Jovens pela Paz”. A competição, que decorre de 19 a 21 de Junho, contará com equipas provenientes de cidades geminadas com Ourém, incluindo representações da Alemanha, Polónia, França, Eslováquia, República Checa e Colômbia, que irão defrontar clubes locais como ADRC Vasco da Gama, CCD Caxarias, Centro Desportivo de Fátima, Clube Atlético Ouriense e Clube Desportivo Vilarense.

Os bilhetes para a FeirOurém 2025 estarão brevemente disponíveis nos locais habituais, com passes gerais para os cinco dias e entradas diárias. No Dia do Município a entrada será gratuita para todos. Menores de 16 anos poderão assistir aos concertos gratuitamente, mediante apresentação de documento de identificação.