Ávinho chega em Abril a Aveiras de Cima com The Gift e Marisa Liz

A vila de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, volta a receber a Ávinho- Festa do Vinho e das Adegas de 11 a 13 de Abril. Uma festa castiça onde cada visitante, ao adquirir uma caneca de barro alusiva ao evento, ganha o direito a provar gratuitamente os vinhos de mais de uma dezena de vitivinicultores participantes que abrem as portas das suas adegas. Além da constante animação com as bandinhas de rua, o fado amador itinerante pelas diversas adegas, bem como para iniciativas de cariz etnográfico e experiências gastronómicas, nesta Vila Museu do Vinho as varandas e fachadas enfeitam-se fruto do envolvimento da população local.

A nível musical, a 19ª edição do evento, que resulta de uma parceria entre a Câmara de Azambuja, a Junta de Aveiras de Cima e a Associação Vila Museu do Vinho, vai ter como cabeças de cartaz os ÁTOA, na noite sexta-feira, The Gift no sábado e Marisa Liz a encerrar o evento, no final da tarde de domingo. Após os concertos, a festa continua com bailaricos e DJ’s.