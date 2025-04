Economia circular e sustentabilidade são preocupações das empresas e empresários do Médio Tejo

O parque tecnológico da Tagusvalley, em Abrantes, recebeu na quinta-feira, 27 de Março, o Fórum Green Days Médio Tejo 2025. A iniciativa marcou o início da promoção da sustentabilidade empresarial na região, num compromisso conjunto entre diversas entidades. O fórum contou com a participação de cerca de 200 pessoas. Composto por quatro painéis, foram abordados temas como a implementação dos modelos de governança ESG, a inclusão social e o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento de energias renováveis e a economia circular e boas práticas de governança empresarial. O MIRANTE esteve presente na iniciativa e acompanhou o quarto e último painel da tarde, que contou com a participação de quatro empresas sediadas na região do Médio Tejo. Os representantes das empresas apresentaram os seus projectos na área da sustentabilidade, abordando temas como a reciclagem e o desperdício alimentar.

Em representação da Casa Mendes Gonçalves, na Golegã, esteve a directora do departamento de sustentabilidade, Gabriela Rodrigues. A empresa, fundada em 1982, criou em 2021 o departamento de sustentabilidade. Gabriela Rodrigues apresentou algumas medidas da empresa, ao nível das matérias-primas e resíduos. Entre as medidas estão o melhoramento ou substituição de matéria-prima nos produtos, a incorporação de proteínas alternativas em novos produtos ou a substituição de material utilizado por reciclável. O desperdício alimentar é uma das grandes preocupações da empresa. Gabriela Rodrigues revelou que a empresa pretende construir uma escola na floresta para a comunidade, projecto que já está em andamento e que tem como objectivo que as crianças possam aprender através do contacto com a natureza.

Da Mitsubishi Fuso Truck Europe, no Tramagal, Marta Nalha, responsável pelo departamento de ambiente e segurança, explicou que a empresa aderiu à mobilidade eléctrica em 2006. A responsável referiu que a empresa aspira ser Carbon+ em 2040 e procura obter serviços e produtos neutros em CO2. Garantiu também que a empresa quer desenvolver a sua actividade de acordo com a economia circular, minimizando o impacto ambiental do produto. A nível comunitário, a empresa tem um projecto onde acolhe escolas profissionais, através da realização de estágios curriculares.

Francisco Barreiro é responsável por inovação e sustentabilidade da Renova. Actualmente os produtos da empresa de Torres Novas estão presentes em 70 países nos cinco continentes. “A sustentabilidade é uma prioridade estratégica para a Renova”, afirmou Francisco Barreiro. Entre as muitas medidas anunciadas, destaque para a substituição de embalagens de plástico por embalagens de papel, a aquisição de energia verde ou a instalação de painéis fotovoltaicos.

Por último, em representação da Sofalca, empresa produtora de cortiça, sediada em Abrantes, Paulo Estrada, gerente e director-geral, sublinhou que a empresa trabalha com produto 100% natural e renovável. A empresa apostou na instalação de painéis fotovoltaicos e neste momento, segundo o responsável, são 95% autossuficientes energeticamente. Paulo Estrada disse ainda que a reciclagem é uma das grandes preocupações da empresa, através da reciclagem de cortiça e rolhas.

O Fórum Green Days Médio Tejo foi organizado pela Nersant, AICEP Portugal Global, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), município de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar, Tagusvalley e Médiotejo21, contando com o apoio dos municípios de Ourém e Tomar e o patrocínio das empresas RSA e Renova.