Dia dos Moinhos Abertos celebrado em conjunto por Parreira e Foros do Arrão

No passado dia 5 de Abril, sábado, a Parreira e os Foros do Arrão, celebraram conjuntamente o Dia dos Moinhos Abertos. Durante a manhã, os visitantes tiveram a oportunidade de explorar o Moinho de Água da Parreira, um local repleto de tradição, rodeado por um espaço verde acolhedor, ideal para momentos de lazer em família.

A iniciativa teve a participação da Academia Sénior de Parreira e Chouto, que presenteou os visitantes com pão, chá e café, proporcionando um momento de convívio logo pela manhã.

O dia pela Parreira terminou com um almoço partilhado, como já é tradição, sempre muito animado e marcado pelo espírito de comunidade. As actividades continuaram pela tarde dentro no Moinho de Vento dos Foros do Arrão.