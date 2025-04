Inicio das comemorações 25 anos Grupo Pelarigo

O Grupo Pelarigo está a comemorar 25 anos de actividade, com diversas iniciativas que vão estender-se ao longo do ano. As comemorações iniciaram-se com um colóquio intitulado “Vinha Cliente Almeirim”, que decorreu no dia 1 de Abril no IVV, o multiusos da cidade. Esta acção juntou vários clientes num jantar com a equipa Pelarigo e os parceiros do evento, a BASF e a YARA.

O gerente do grupo empresarial, Bruno Pelarigo, salientou que "Crescer Consigo" continua a ser o princípio da empresa, agradecendo a todos os que acreditaram na empresa no seu início e que continuam hoje a acreditar e a confiar. "Nós estamos na agricultura porque é esta a nossa vida e não porque dá dinheiro”, realçou, fazendo um agradecimento especial à equipa Pelarigo por todo o envolvimento e disponibilidade, porque “só assim é possível ser quem somos hoje". Bruno Pelarigo aproveitou também para felicitar a Câmara de Almeirim pelas “excelentes condições do novo edifício do IVV que vai estar disponível para a realização de eventos de alta qualidade”.

Em relação aos parceiros, a BASF cria química para um futuro sustentável, conjugando o sucesso económico com a responsabilidade social e a protecção do meio ambiente. Através da ciência e da inovação, trabalha para contribuir para o êxito dos clientes em quase todas as indústrias e países do mundo e para as necessidades actuais e futuras da sociedade. Com a YARA, as soluções para nutrição vegetal e agricultura de precisão permitem que os agricultores aumentem a produtividade e melhorem a qualidade de seus produtos, reduzindo o impacto ambiental. O grupo Pelarigo é constituído pela Pelarigo & filhos, a Lavritejo, a Pelarigo Máquinas e a Natureza Estupenda. Iniciou as suas actividades comercializando batata e rapidamente passou para a comercialização e distribuição de factores de produção, como adubos e fertilizantes. Em 2020 tornou-se concessionária da marca de tractores e alfaias Kubota, consolidando ainda mais a sua posição no mercado. Actualmente conta com 45 colaboradores e tem lojas em Foros de Salvaterra, Salvaterra de Magos, Valada, Azinhaga e Almeirim.