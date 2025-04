Cine-Teatro Paraíso Tomar recebe espectáculo “A Caminhada dos Elefantes”

partilhe no Facebook

O Cine-Teatro Paraíso Tomar recebe no sábado, 12 de Abril, às 17h00, o espectáculo para famílias com conversa no final, “A Caminhada dos Elefantes”. O espectáculo, de Inês Barahona e Miguel Fragata (Formiga Atómica), conta a história de um homem e de uma manada de elefantes. Quando o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, para lhe prestar uma última homenagem: não era um homem qualquer, era um deles.

“A Caminhada dos Elefantes” é sobre a existência, a vida e a morte, e o caminho que todos temos de fazer, um dia, para nos despedirmos de alguém. Apresenta-se ainda como um espetáculo que reflete sobre o fim, que é um mistério para todos nós, crianças ou adultos.