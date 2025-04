AIP apoia PME na internacionalização para Índia e países do Golfo Pérsico

Índia e os países do Golfo Pérsico vão ser os mercados alvo de uma iniciativa que a Associação Industrial Portuguesa (AIP) vai lançar este mês de Abril, destinada a dotar as PME de bases sólidas para explorar aqueles mercados de forma eficaz e adaptada às novas realidades globais. Segundo a AIP, serão desenvolvidas ferramentas que possam fornecer às PME uma combinação de conhecimento estratégico e apoio prático para superar os desafios da internacionalização. O conhecimento da especificidade de cada mercado-alvo, nomeadamente das regulamentações legais e das práticas comerciais, bem como o estabelecimento de redes colaborativas com entidades empresariais e institucionais locais com a AIP permitirão ajudar a superar barreiras culturais e institucionais.