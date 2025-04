Manuel Oliveira entrega prémios aos melhores alunos do Chouto

Dois alunos do Chouto, concelho da Chamusca, que tiveram as melhores notas no quarto ano de escolaridade, receberam cada um 150 euros, oferecidos pelo empresário Manuel Oliveira, que tem sido um benemérito na União de Freguesias de Parreira e Chouto contribuindo várias vezes com apoios para as escolas. Os prémios foram entregues nas instalações da união de freguesias no Chouto a Leonardo Costa e Vítor Ferreira.

Na cerimónia, estiveram presentes as famílias dos estudantes, a professora do ano anterior e a auxiliar, tal como alguns amigos. Manuel Oliveira, natural da Parreira e que estudou na escola do primeiro ciclo desta localidade, já tinha premiado os melhores alunos no ano passado. O empresário já ofereceu para a escola da Parreira livros para a Biblioteca Escolar, material para as Ciências Experimentais, como o microscópio, a balança, as tinas e pipetas, entre outros.

Este gesto promove um ambiente de aprendizagem mais rico e motivador e faz a diferença, deixando uma marca positiva na vida destes alunos e na comunidade.