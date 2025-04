Olival Imobiliária é uma empresa moderna com três décadas de experiência

Com escritórios em Samora Correia e Alverca do Ribatejo, a Olival Imobiliária, de Nuno Olival, Fernando Bicho e Luís Mariano, tem três décadas de trabalho desenvolvido na área do imobiliário, com seriedade e eficiência.

Credenciada pelo Banco de Portugal como intermediária de crédito, disponibiliza vários protocolos bancários para facilitar o processo de aquisição. O seu serviço de intermediação de crédito é conduzido por especialistas experientes e qualificados, assegurando que cada cliente recebe uma abordagem personalizada e eficiente.

Também para garantir a máxima segurança que envolve a compra de um imóvel dispomos do nosso serviço de Solicitadoria, para assegurar a transparência necessária na aquisição do imóvel.

A Olival Imobiliária acompanha a evolução do mercado e socorre-se das novas tecnologias para potenciar a sua eficiência. Possui uma equipa de colaboradores composta por profissionais experientes e dedicados, prontos para orientar os clientes em todas as fases da compra ou venda e sugerir as melhores soluções.

O serviço de gestão de arrendamentos é dirigido a proprietários com uma ou mais casas. O nosso serviço inclui divulgação do imóvel no website da empresa e em diversos portais, podendo os clientes optar também pelo serviço de administração de propriedades.

A empresa oferece uma ampla gama de propriedades de norte a sul do país, mas com maior destaque para Benavente, Samora Correia, Salvaterra de Magos, Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Arruda dos Vinhos, desde apartamentos e moradias até quintas, terrenos e espaços comerciais.