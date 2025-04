Programa Alentejo 2030 apoia com mais de 20 milhões projectos para Alentejo e Ribatejo

O Programa Alentejo 2030 vai apoiar 12 projectos para reforçar infraestruturas tecnológicas e científicas da região e do Ribatejo, num investimento global superior a 20 milhões de euros. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo revelou que os 12 projectos são considerados estruturantes para estes territórios e vão impulsionar “áreas estratégicas como a inovação, a investigação, o empreendedorismo, a saúde, o agroalimentar e o património”.

A cerimónia pública dos Termos de Aceitação das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos relacionados com as iniciativas decorreu na segunda-feira, 7 de Março, no Salão Nobre da CCDR do Alentejo, em Évora. Este momento, explicou a comissão directiva do Alentejo 2030, marca o arranque oficial do apoio aos 12 projectos financiados no âmbito do aviso “Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos”. Os projectos “representam um investimento global superior a 20 milhões de euros, com apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)”, lê-se no comunicado. A iniciativa com o investimento mais elevado é promovida pelo Instituto Politécnico de Santarém e designa-se SANTARÉM AGROHUB – Centro de Valorização e Transferência e Inovação Agroalimentar. De acordo com a CCDR, envolve um investimento elegível de 4.856.729 euros, com um apoio do FEDER de cerca de 4.128.220 euros.

O Centro de Valorização e Transferência Tecnológica – Edifício CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo), que tem como promotor a Câmara de Beja, é o projecto com o segundo investimento elegível mais elevado. Segundo o comunicado da CCDR do Alentejo, outros dos projectos são a Incubadora de Empresas de São Teotónio, promovida pela Câmara de Odemira, ou a 2.ª Fase do Centro de Incubação de Base Tecnológica do Núcleo Empresarial da Região de Beja (NERBE), num investimento elegível na ordem de 2,1 milhões de euros e um apoio de quase 1,8 milhões do FEDER. A construção de infraestruturas de investigação e inovação do Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora – CIEMAR, ou a Aceleradora de Empresas em Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente – Rui Nabeiro, da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL), são mais alguns exemplos. Outros projectos são o Future Lab, do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia PACT), ou o Centro Tecnológico para Alimentação Animal e Qualidade da Carne e o GenTec Equinos – Laboratório Tecnológico para os Equinos de Raças Autóctones e Exóticas, ambos do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.

Da Universidade de Évora há também mais iniciativas apoiadas, como o HERCULES PRIME – Preservação do Património e Inovação Regional com Competências Multidisciplinares, o VisionNext – Ampliação do Supercomputador Vision ou o UNITECHealth – Unidade de Inovação e Serviços em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano.