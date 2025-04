Santarém escolhida para relançar Guia Repsol pela aposta estratégica na gastronomia

O Guia Repsol, uma cerimónia que pretende celebrar a gastronomia ibérica, regressou a Portugal após nove anos de interregno, com uma gala em Santarém, com a presença do presidente da multinacional espanhola de energia e petroquímica. Na cidade que viu nascer o primeiro festival gastronómico do país, na cerimónia que decorreu no Convento de S. Francisco, na segunda-feira, 7 de Abril, foram distinguidos 194 restaurantes portugueses, entre os quais dois restaurantes do distrito de Santarém. Quatro receberam a máxima distinção de três Sóis, o prémio mais elevado.

O presidente da Câmara de Santarém disse ser um privilégio para Santarém ter um evento importante para o país, salientando o reflexo que tem tido a aposta estratégica feita pelo município no sector. João Leite sublinhou que a gastronomia contribui para que o concelho se afirme mais como um território de excelência, rematando que os restaurantes e os cozinheiros de Santarém fazem todos os dias um festival de gastronomia. O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, parceira no evento, revelou que a gala representou uma experiência incrível. José Manuel Santos disse não se lembrar de o Ribatejo ter tido um evento que projectasse tanto a região, realçando que com a gastronomia também se pode fazer com que o território seja melhor.

O evento, que contou com a presença do presidente da Repsol, Antonio Brufau, do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e de autarcas locais, tem como objectivos “promover e reconhecer a gastronomia e o turismo em Portugal” , “celebrar a gastronomia portuguesa em todas as suas dimensões” e aumentar o turismo, reforçando ligações com Espanha”. O presidente da Repsol, destacou a “relação forte e recíproca” entre Portugal e Espanha, sublinhando que “2,4 milhões de espanhóis visitaram o país em 2024” e realçou que o guia pretende “fortalecer os laços ibéricos e destacar a extraordinária gastronomia portuguesa”.

O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, classificou a gala como “um marco para o sector”, salientando o “reconhecimento internacional da cozinha portuguesa”. O guia é uma cerimónia composta por um sistema de classificação feito por especialistas locais, com foco “na cultura, tradição e no potencial gastronómico e turístico do país”. A cerimónia realizou-se em Portugal entre 1989 e 2016, altura em que a organização, decidiu fazer uma pausa “para uma reflexão profunda com vista a adaptar-se às exigências turísticas e gastronómicas dos novos viajantes e comensais”. No regresso pretende ser “um ponto de encontro da comunidade gastronómica portuguesa e interagir com ela para crescer”.

O guia distinguiu o restaurante de Santarém Ó Balcão com dois Sóis e ainda com um Sol de sustentável, tendo sido um dos quatro a nível nacional a receber esta distinção. O Tia Alice, em Fátima, foi galardoado com um Sol.