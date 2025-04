Delegação da AIP visita fábrica da cerveja Sagres

Uma delegação da AIP liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, e composta pelos vice-presidentes Jorge Pais, Nuno Ribeiro da Silva e Horácio Pina Prata, e pelos directores operacionais, visitou, dia 28 de Março, a fábrica e a malteria da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, em Vialonga, cujo grupo tem por actividade principal a produção, comercialização e distribuição de cervejas, sidras, águas e refrigerantes.

A visita estava integrada no “Roteiro pela indústria transformadora”, iniciativa da AIP que tem por objectivo reconhecer a performance de gestão e o papel das empresas na economia nacional.

O Grupo SCC, detido pela Heineken desde 2008, engloba a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (que resultou da fusão da SCC-Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, da Sociedade da Água de Luso, das Termas do Luso, da Mineraqua e da Hoppy House Brewing) e a distribuidora, de âmbito nacional, Novadis.

Conta actualmente com mais de 1600 colaboradores. 57% por cento do volume de negócios do grupo corresponde a cerveja, 31% por cento é relativo a água e o restante tem origem na sidra e em malte.

A malteria, unidade industrial integrada nas instalações, transforma cerca de 50 mil toneladas de cevada em malte, por ano, metade das quais são exportadas. Outra unidade instalada tem a ver com produção de vapor, cujas caldeiras vão ser substituídas por bombas de calor.