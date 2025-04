Magnisis - Informática & Serviços agora está em Santarém

A empresa Magnisis - Informática & Serviços, Lda, criada em 1993 no Cartaxo pelos irmãos Luís e João Major, centra agora as suas operações em Santarém com a aquisição de uma nova sede, na Avenida Bernardo Santareno, nº9 rés-do-chão esquerdo. A empresa mantém na sua génese o “saber e fazer, a ética, o profissionalismo, bem como a excelência e inovação”. Outras características que valorizam a empresa são o respeito, o espírito de equipa e a dedicação. “A ambição e a orientação para o cliente farão sempre parte dos valores da Magnisis” realçam os empresários.

Com a nova sede, a Magnisis passa a ter melhores condições para receber os clientes, além de proporcionar um ambiente mais moderno e funcional para os colaboradores. “Temos mais facilidade de recrutamento. Estamos mais centrais, as condições de acesso são melhores e o estacionamento também”, salientam os irmãos. Para alguns clientes, é importante que as acções de formação sejam realizadas fora da empresa, pelo que, com as novas instalações, passa a haver condições para satisfazer essa necessidade. No entanto, a Magnisis continuará a fazer formação nas empresas sempre que estas assim o desejarem.

A Magnisis tem, desde 1998, uma parceria com o Software PHC. Desde então, já implementou várias gamas deste Software de Gestão nas mais diversas áreas de negócio, desde o retalho à produção, passando pela logística, pré-venda, contabilidade e assistências técnicas. Desenvolve e implementa várias soluções de mobilidade contando para isso com uma equipa de consultores especializados. A empresa, quando recruta alguém, valoriza quem saiba de programação, mas também gestão e contabilidade. Saber falar com os clientes é outro factor importante. A aprendizagem precisa de ser constante visto que as tecnologias estão em constante evolução.

Especialista na implementação de sistemas de gestão às empresas e segurança informática, a Magnisis aposta em novas técnicas aliadas à inteligência artificial no apoio à gestão, distinguindo-se pela capacidade de adaptação às necessidades dos clientes.

Os empresários referem que a pandemia não foi um problema, uma vez que já estavam habituados a prestar assistência remota. Como por exemplo desde 2012, que presta assistência remota a clientes em Angola. A empresa faz mais de 70% das assistências remotamente.

A Magnisis tem clientes nos mais variados sectores, desde a indústria, comércio por grosso e retalho, metalomecânica, alimentação, embalagens plásticas, agricultura, chegando até a cadeias de supermercados com lojas em Portugal e Angola.