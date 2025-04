Rui Ventura é o novo presidente do Turismo do Centro

Rui Ventura tomou posse no dia 15 de Abril como presidente da comissão executiva da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, numa cerimónia que teve lugar no auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. A sessão, a que compareceu o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, em representação do Governo, juntou dezenas de personalidades do sector público e privado.

Antigo presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura foi eleito em assembleia geral extraordinária eleitoral, realizada no dia 27 de Março, sucedendo a Raul Almeida, que faleceu em Dezembro de 2024. A restante comissão executiva, eleita em Julho de 2023, mantém-se inalterada, integrando a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

Rui Ventura deixou a promessa de “tudo fazer” para manter a identidade da área de abrangência do Turismo do Centro, onde se integra o Médio Tejo. Para o responsável, é importante reflectir sobre a estratégia de posicionamento da marca turística associada à Região Centro e lançou o desafio para a criação de um hotel escola, que permita perpetuar a autenticidade das tradições das várias regiões do Centro do país.

Já Pedro Machado, anterior presidente do Turismo do Centro, destacou três pilares fundamentais para o sucesso da Turismo Centro de Portugal: a equipa, o território e a comissão executiva. “Quero começar por saudar os homens e as mulheres que integram a estrutura da Turismo Centro de Portugal. Foram eles que me acolheram quando iniciei funções, e são o verdadeiro núcleo da organização. Representam um porto de abrigo e uma base sólida para o futuro”, começou por dizer o governante.