IRMADE já produziu mais de cinco milhões de portas a maioria das quais para exportação

Com sede no concelho de Ourém, a IRMADE – Indústrias de Revestimento de Madeiras, S.A. tem como actividade principal o fabrico de portas interiores em madeira, tendo produzido ao longo dos seus cinquenta anos de actividade, celebrados a 17 de Abril, mais de cinco milhões de portas, das quais cerca de 80% foi colocada em mercados externos, nomeadamente no Reino Unido, Irlanda e Espanha.

O portfólio de produtos da empresa é constituído por uma gama de modelos diversificada com diferentes acabamentos, que incluem folha de madeira natural, pré-lacados, lacados ou impressão, e diferentes características, entre as quais a produção de portas com propriedades corta-fogo.

A empresa tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo a norma NP EN ISO 9001 desde 1996, possuindo igualmente certificação FSC. Os seus produtos dispõem de certificações específicas que atestam a conformidade com normas de segurança e desempenho, em especial no que se refere às portas corta-fogo. A actividade da empresa caracteriza-se igualmente por um forte compromisso com a autenticidade dos materiais e o design inovador dos seus produtos.