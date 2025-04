Arinto & Touriga é uma Garrafeira e Wine Bar criada por Renata Abreu

A Arinto & Touriga é uma Garrafeira e Wine Bar em Santarém. Na parte da garrafeira tem uma grande variedade de vinhos de todo o país e alguns estrangeiros. No wine bar o seu conceito é a experiência. As pessoas podem provar os vinhos antes de decidirem qual vão consumir, para conseguirem perceber qual o mais adequado para aquele momento, de acordo com o seu estado de espírito e companhia.

No Wine Bar da Arinto & Touriga há, permanentemente, 25 vinhos a copo, que mudam mensalmente, tábuas de enchidos e queijos, e algumas conservas para complementar a experiência.

A proprietária do espaço, no nº 57 da Av. D. Afonso Henriques, é Renata Abreu. A abertura aconteceu em Maio do ano passado e a procura tem vindo a crescer.

“Tem sido fantástico e agradeço aos clientes que tenho. Sinto que há muitos consumidores que procuravam um local para comprar vinhos diferenciados, bem como para virem fazer algumas provas de vinhos. Maioritariamente tenho clientes de Santarém e dos concelhos vizinhos, e também alguns de todo o distrito e Lisboa. Espero continuar durante muitos mais anos a vender vinhos e a aconselhar e partilhar experiências”, refere.

Todos os meses, a Arinto & Touriga realiza provas de vinhos comentadas, com produtores convidados, onde é feita a explicação de alguns vinhos. As provas são sujeitas a inscrição existindo assim vagas limitadas. É uma forma de partilha e de apresentar de uma forma mais técnica o trabalho que os produtores estão a desenvolver. A próxima é dia 23 de Abril e o convidado é o enólogo Manuel Lobo de Vasconcellos, da LV – Lobo de Vasconcellos Wines, o seu projecto pessoal.

Estando agora a decorrer a época da Páscoa, Renata Abreu faz o convite para uma visita. “Temos um grande sortido de vinhos que se adequam aos menus festivos e cabazes que podem ser feitos à medida de cada cliente para partilharem com os amigos e familiares”, explica.

A funcionar de terça-feira a sábado das 10h30 às 13h00 e das 15h00 às 20h00, a Arinto & Touriga - Garrafeira e Wine Bar tem estacionamento gratuito nas proximidades. O aconselhamento é permanente.