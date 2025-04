Casal da Coelheira Rosé 2024 recebeu medalha de ouro em concurso mundial

partilhe no Facebook

O vinho Casal da Coelheira rosé 2024 foi premiado com Medalha de Ouro, na Secção de Vinhos Rosés do Concurso Mundial de Bruxelas, que decorreu de 28 a 30 de Março na cidade de Constança, na Roménia. A edição este ano reuniu mais de 58 provadores internacionais que avaliaram às cegas mais de 1.250 vinhos rosés - um recorde - oriundos de 34 países. Portugal obteve 10 Medalhas de Ouro, sendo o Casal da Coelheira Rosé 2024 a única Medalha de Ouro para a região Tejo. O Casal da Coelheira Rosé 2024 foi feito com ma mistura de 50% Touriga Nacional e 50% Syrah.