Festival do Torricado encheu quartel dos Bombeiros de Benavente por uma boa causa

O quartel dos Bombeiros de Benavente foi palco, nos dias 4 e 5 de Abril, da primeira edição do Festival do Torricado. Com o objectivo de angariar fundos para a aquisição de uma nova ambulância de transporte de doentes não urgentes, o festival superou todas as expectativas, com lotação esgotada e vários momentos de animação. Segundo Bruno Nepomuceno, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente, a iniciativa nasceu de uma conversa entre amigos, pouco depois das Tasquinhas de Benavente, em Setembro do ano passado. “O objectivo inicial era comprar uma ambulância de socorro, mas como já conseguimos adquirir uma este ano, o valor reverte agora para uma ambulância de transporte de doentes não urgentes”, explicou o presidente da associação. As viaturas, essenciais para transportar doentes em tratamentos como hemodiálise ou consultas hospitalares, são usadas intensivamente e têm vida útil reduzida.

A escolha do Torricado como protagonista do evento foi simples dada a tradição do prato na região. No entanto, foram várias as opções de torricado durante o festival. Para lá do tradicional bacalhau, foram servidos torricados de novilho, vegetariano e alheira e ovo, de forma a aumentar a variedade da ementa. A nível de animação, o festival contou com um cartaz variado, com artistas da região como Adelaide Ferreira, Miguel Azevedo, Xana Carvalho, Fifi Milho, entre outros, todos a actuarem pro bono. “Poucos dias depois de lançarmos o cartaz, os dois dias já estavam esgotados. Foi uma adesão incrível”, contou Bruno Nepomuceno, revelando ainda que muitas pessoas apareceram para assistir aos espectáculos de pé, saborear uma bifana ou simplesmente apoiar a causa. Devido à adesão ao evento, os Bombeiros de Benavente acreditam que se possam realizar novas edições do evento.