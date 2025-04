Foi criada a Unidade de Sobrevivente de Cancro CUF

A CUF acaba de criar a Unidade do Sobrevivente de Cancro. Esta unidade, pioneira em Portugal, resulta de um trabalho conjunto entre a CUF e sobreviventes oncológicos e pretende dar uma resposta especializada às suas necessidades.

A Unidade do Sobrevivente de Cancro está disponível nos hospitais CUF Descobertas e CUF Tejo, em Lisboa, prevendo-se que, ainda este ano, integre também o Hospital CUF Porto.

Esta iniciativa, na área da Oncologia, está alinhada com as mais recentes orientações internacionais para o seguimento de pessoas que tiveram cancro, pretendendo apoiar os sobreviventes no tratamento de sequelas e na adaptação à vida após o cancro.

Segundo a Comissão Europeia, estima-se que na Europa existam mais de 12 milhões de sobreviventes de cancro. Em Portugal, a Liga Portuguesa Contra o Cancro aponta para a existência de mais de meio milhão de pessoas naquela situação.

“Sintomas depressivos, dor, fadiga, perda de memória, problemas de concentração, dificuldades nas relações sociais e familiares estão entre as queixas mais reportadas pelos sobreviventes de cancro”, segundo a oncologista do Hospital CUF Tejo, Mariana Malheiro.