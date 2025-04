O carro eléctrico mais vendido do seu segmento na LPM

O Peugeot E-208 foi o carro eléctrico mais vendido do seu segmento em Portugal e na Europa em 2024. E, no primeiro trimestre deste ano, o foi o mais vendido entre todos os modelos eléctricos do segmento B.

Agora com até 433 km de autonomia (ciclo WLTP), graças ao motor de 156 cv, é o ideal para o dia a dia e viagens mais longas. Com o novo sistema de planeamento de viagens optimizado, calcula a melhor rota, tendo em conta a autonomia, carregadores disponíveis e até o relevo do percurso.

Tem sistema de ligação eléctrica a pequenos equipamentos (V2L)¸ pode usar a bateria do carro para alimentar dispositivos como uma bicicleta eléctrica ou iluminação de exterior. É ideal para aventuras, campismo ou uso profissional.

Segurança reforçada com nova câmara multifunções que melhora a detecção de peões e ciclistas, aumentando a segurança na estrada. Agora com versões HYBRID 110 cv e 145 cv, reflectindo a potência combinada entre motor a gasolina e eléctrico. Visite o concessionário LPM para conhecer todas as novidades.