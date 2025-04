Projecto de 50 milhões para nova área comercial junto ao retail park de Santarém

A Câmara de Santarém aprovou um projecto de investimento privado de 50 milhões de euros, que prevê uma nova área comercial junto ao actual retail park e à futura unidade do Hospital da Luz, actualmente em construção. “Queremos dar uma resposta à construção do novo Hospital da Luz […] e responder às necessidades da cidade de Santarém, principalmente na extensão do actual retail park. Queremos oferecer uma maior quantidade de metros quadrados e ter mais superfícies comerciais”, disse à Lusa Diogo Grade, arquitecto da Neoparts -Imobiliária, promotora do projecto.

Segundo a empresa, o projecto prevê a construção de quatro lotes destinados a comércio, hotelaria e serviços, dando continuidade à área comercial existente, bem como a criação de serviços de apoio à unidade hospitalar. De acordo com Diogo Grade, há a possibilidade de se construir uma residência sénior e laboratórios de análises clínicas.

Está ainda em estudo a possibilidade de um dos lotes acolher uma nova unidade hoteleira para aproveitar a proximidade ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA). “Temos alguns operadores apalavrados e praticamente todas as marcas do mercado demonstraram interesse em estar presentes neste novo espaço”, afirmou o responsável. As obras deverão arrancar no início de 2026, prevendo-se a criação de cerca de 300 postos de trabalho.

“Ficámos satisfeitos com a intenção dos promotores de realizar o investimento naquela zona. Aquela zona está a crescer com a construção do novo Hospital da Luz. Há uma nova centralidade e este projecto é uma forma de aproximarmos o planalto ao próprio CNEMA […] e vai desenvolver o concelho de Santarém com a criação de postos de trabalho”, explicou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD).

Ainda de acordo com o autarca, os novos investimentos irão levar a outros, nomeadamente em habitação e acessibilidades. “Também temos habitação a iniciar naquela zona para dar resposta. Estamos a falar de um hospital que vai permitir criar 500 postos de trabalho, temos de criar outras respostas do ponto de vista do espaço público, dos acessos e da habitação. Portanto, estes investimentos arrastam outros investimentos públicos e privados”, salientou, destacando a “dinâmica económica” que os projectos dão ao concelho.