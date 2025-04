Reciclagem em Portugal aumenta 4% no primeiro trimestre de 2025

No primeiro trimestre de 2025, Portugal registou um volume de recolha selectiva superior a 116 mil toneladas de resíduos de embalagens de Vidro, Plástico, Papel e Cartão, Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos, Aço, Alumínio e Madeira. Os dados oficiais do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens), indicam um aumento global de 4% comparativamente ao período homólogo de 2024. Apesar dos esforços contínuos, a reciclagem de vidro em Portugal ainda continua com níveis que preocupam o sector, com um aumento de apenas 0,2% no volume recolhido, no primeiro trimestre do ano, totalizando 48.665 toneladas. Este ritmo estagnado coloca em risco o cumprimento das ambiciosas metas de reciclagem de 70% estabelecidas para 2025, para este material.

Em 2024, o SIGRE encaminhou para reciclagem cerca de 50% das embalagens de vidro colocadas no mercado, um desvio de 10% em relação à meta nacional de 60%. Para reverter este cenário e alcançar os objectivos propostos, é imperativo um esforço conjunto e coordenado de todos os agentes da cadeia, desde fabricantes e produtores, sistemas de gestão de resíduos urbanos, empresas, consumidores e entidades gestoras, a fim de impulsionar a separação e recolha de vidro em todo o país, refere a entidade em comunicado.