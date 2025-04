Sons na Adega aliou vinhos e gastronomia ao Cante Alentejano em Tomar

A segunda sessão do Sons na Adega, iniciativa da Câmara de Tomar em parceria com as adegas dos produtores de vinhos certificados pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, realizou-se no sábado, 5 de Abril, na Adega da Gaveta (Serra de Tomar). O evento, que contou com casa cheia, aliou os vinhos e a gastronomia ao Cante Alentejano. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer a adega e degustar cinco vinhos cuidadosamente seleccionados, acompanhados por diversas iguarias da gastronomia local. O grupo “Oh Laurinda”, composto por Diogo Rosa, Pedro Chá e João Monte, que veio da Vidigueira, apresentou diversos temas, envolvendo o público nalguns dos mais conhecidos.

A Adega da Gaveta, local onde decorreu a iniciativa, aposta na produção vinícola, respeitando as tradições e oferecendo vinhos autênticos e de qualidade. A próxima sessão do Sons na Adega está marcada para 3 de Maio na Adega Casal Martins - Fontinha (Casais) e vai ter como animação a Música e Danças Tradicionais Romenas.