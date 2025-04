Roteiro AIP pela Indústria Transformadora visitou a Galucho

Uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP), liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, visitou, dia 15 de Abril, no âmbito do “Roteiro pela Indústria Transformadora”, a Galucho, em São João das Lampas, Sintra.

Fundada em 1920 por José Francisco Justino numa pequena oficina de ferreiro, a empresa evoluiu para se tornar na maior fábrica ibérica de máquinas agrícolas, com presença em mais de 90 países.

A iniciativa “Roteiro pela Indústria Transformadora”, tem como objectivo promover o contacto directo com empresas de diferentes sectores, conhecer de perto as suas realidades e reforçar o apoio à indústria nacional, essencial para o crescimento económico e para o desenvolvimento de soluções inovadoras.

A gestão da Galucho é hoje partilhada entre a administração, composta por membros da família da 3ª e 4ª gerações do fundador e profissionais experientes, como o seu CEO, Nuno Lobo, que reforça a aposta na inovação: “Produzimos 85% dos componentes internamente, o que nos confere uma enorme vantagem competitiva. Desde o design até à produção, tudo é feito em Portugal”.

O portefólio da Galucho inclui maquinaria para preparação de solos, como grades de discos e charruas, mas também equipamentos para o sector dos transportes e uma vasta gama de peças de substituição. O investimento em investigação e desenvolvimento é uma das prioridades da empresa, que aposta também na formação com o seu centro criado em parceria com o IEFP.