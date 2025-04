Sabores do Toiro Bravo em Coruche celebram a gastronomia ribatejana

Os Sabores do Toiro Bravo regressam a Coruche de 1 a 4 de Maio para a 21.ª edição de um certame que alia o melhor da gastronomia ribatejana, a cultura tauromáquica e a animação popular. A Praça de Toiros de Coruche é o coração de uma festa onde a carne de toiro bravo reina, acompanhada por vinhos da região, doçaria tradicional, artesanato e muita música de diversos estilos. Há também um espaço destinado aos mais novos, com jogos tradicionais e diversões várias. Os visitantes vão ter ao dispor sete espaços de restauração instalados na Praça de Toiros de Coruche, prometendo sabores para todos os paladares. A abertura oficial do evento está agendado para as 11h30 do feriado nacional de 1 de Maio, com um momento intercultural que junta o Conjunto Folclórico Aires de Nuestra Tierra (Chile) ao grupo português Charanga os Batatas, anuncia o município de Coruche, liderado por Francisco Oliveira (PS).