Grupo Valouro celebra 150 anos renovando a visão e valores dos fundadores

O maior grupo português do sector avícola assinalou o 150º aniversário reunindo 2.000 colaboradores. José António e António José dos Santos, accionistas e os rostos do Grupo, evocaram os princípios da empresa fundada em 1875: “Agradecemos a todos os colaboradores, parceiros e amigos que têm ajudado a construir o Grupo Valouro; e renovamos o nosso compromisso com a visão e valores dos nossos fundadores”.

O Grupo Valouro, que se assume o maior grupo avícola português e um dos maiores da Europa, comemora 150 anos de actividade e assinalou tal facto, no dia 12 de Abril, sábado, com um evento em que participaram cerca de 2000 colaboradores, demais parceiros e representantes institucionais, sob o mote “Somos Todos Grupo Valouro”.

A importância dos valores fundadores do Grupo Valouro foi sinalizada pelos accionistas, no encontro realizado no CNEMA, em Santarém. “Os valores que estão na nossa génese e nos trouxeram até aqui – trabalho árduo, inovação, integridade e ligação à comunidade – continuarão a ser a nossa inspiração” e “em nome dos accionistas, agradecemos a todos os colaboradores, parceiros e amigos (…) e renovamos hoje e para o futuro o nosso compromisso com a visão e os valores dos nossos fundadores”, afirmaram os gémeos José António e António José dos Santos.

O evento de celebração dos 150 anos do Grupo Valouro, teve também como objectivo, congregar todas as 35 empresas do grupo e reuniu, além de colaboradores, 15 autarcas de municípios onde o Grupo tem actividade. O programa incluiu a estreia de um novo vídeo institucional e atribuição de distinções diversas.

O filme destaca o percurso inspirador da Família Santos, que iniciou a actividade em 1875, com a venda de aves na baixa lisboeta, e que, em virtude de dedicação diária, construiu o reputado conjunto de empresas no sector agro-alimentar.

De notar que o grupo mantém ainda hoje o seu carácter familiar, com o capital a ser detido pelos irmãos gémeos José António e António José dos Santos, a sua irmã Maria Júlia Santos Ferreira e o sobrinho Dinis Santos.

A dimensão actual do grupo contrasta de forma evidente com as origens humildes. Hoje, 150 anos depois, o Grupo Valouro SGPS, SA integra 35 empresas, emprega directamente e indirectamente cerca de 3.000 colaboradores, fornece mais de 4.000 clientes, vende anualmente 650 mil toneladas de produtos e exporta para mais de 45 países em todo o mundo.