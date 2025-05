Ana Luís é a nova directora geral do CTIC, Centro Tecnológico das Indústrias do Couro

Alcino Martinho deixou a direcção do CTIC que dirigiu durante mais de trinta anos. Foi substituído no cargo por Ana Luís, que foi recentemente eleita delegada da Ordem dos Engenheiros da região Sul.

Ana Luís é a nova diretora geral do CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro sediado em Alcanena. Ana Luís substituiu no cargo Alcino Martinho que dirigiu a CTIC nos últimos trinta anos. A despedida do antigo director foi comunicada não esquecendo o seu trabalho, desde 1993, de dar corpo à iniciativa de criar, com êxito, em Alcanena, uma infraestrutura tecnológica de apoio ao tecido empresarial.

Ana Luís é licenciada pelo Instituto Superior Técnico e foi recentemente eleita delegada distrital da Ordem dos Engenheiros numa região que abrange os distritos de Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.