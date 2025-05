Abriu oficialmente a Decisões e Soluções 360 da Castanheira do Ribatejo

Foi inaugurada oficialmente, na Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, a Decisões e Soluções 360 de Lucian Canter e Inês Rafael. Localizada na Rua Palha Blanco 76B, faz mediação imobiliária, intermediação de crédito e mediação de seguros de forma integrada ou isolada.

Os responsáveis vêm da área das finanças e do marketing e têm especializações na área de seguros e de intermediação de crédito. Da equipa, que integra mais três pessoas, fazem parte elementos com vários anos de experiência na área do imobiliário. Para além da mediação a nível imobiliário, bancário e de seguros, a empresa faz também mediação de obras e de construção.

Para a inauguração oficial da Decisões e Soluções 360,que decorreu a 23 de Abril, foram convidados futuros parceiros das áreas da banca, seguros e construção.

“Estamos de porta aberta há cerca de um mês e pouco e já temos os nossos primeiros clientes e os nossos primeiros parceiros. O convite foi para juntá-los todos e mostrar também à comunidade que estamos aptos e deixar o convite para que nos visitem e se inteirem do nosso trabalho”, explicam os responsáveis.