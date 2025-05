AIP visita a Fravizel no âmbito do roteiro de empresas de excelência

Uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP) liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, e constituída pelos directores operacionais, visitou, dia 22 de Abril, a empresa Fravizel Metalomecânica e Engenharia, em Alcanede, concelho de Santarém.

A empresa foi fundada por Eliseu Frazão, que iniciou a sua actividade empresarial com a reparação de máquinas e de veículos automóveis, em 1984, e que tem vindo a diversificar as suas áreas de negócios, sempre relacionadas com a mecânica.

Para José Eduardo Carvalho “enquanto é relativamente fácil gerir empresas cujos preços são regulados, a realidade é muito mais difícil em sectores que estão abertos à concorrência internacional, como é o caso da metalomecânica”.

Referindo-se ao objectivo da visita, o presidente da AIP afirmou que “está em curso um roteiro por todo o país para visitar empresas do sector da indústria transformadora que tenham tido um percurso e um desempenho de excelência, como aconteceu com a Fravizel. “O que vimos aqui, em termos de qualidade, inovação e qualidade de gestão coloca a empresa no topo, o que permite aos directores operacionais aprenderem com a realidade empresarial que ficam a conhecer, de forma a adequarem as suas actividades ao que o tecido empresarial precisa”, referiu.

Localizada numa área de pedreiras, fábricas de transformação da pedra e fábricas de cal, a Fravizel conta com 150 trabalhadores e exporta para 64 países de todos os continentes. Participa em quatro feiras internacionais todos os anos e recebe dezenas de missões empresariais inversas. Utiliza mais de duas mil toneladas de aço por ano. Dispõe de uma área fabril de 12.800 m2 de área coberta e 105.000 m2 de área total. Três vertentes marcam a actividade da empresa: desenvolvimento, fabricação e assistência.

Também a sustentabilidade ambiental é um compromisso para a Fravizel e , segundo os seus responsáveis, todas as máquinas e equipamentos fabricados são projectados e desenvolvidos a pensar em como minimizar os seus impactos no meio ambiente.