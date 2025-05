OesteCim com resultado positivo de 3,5 milhões de euros em 2024

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) terminou o ano de 2024 com um resultado líquido positivo superior a 3,5 milhões de euros, segundo os documentos de prestação de contas aprovados pela assembleia intermunicipal. O resultado mantém a tendência de subida que já se registava nos anos anteriores, depois de em 2023 o resultado positivo ter sido de 2,9 milhões de euros, evidenciando uma subida de 1,9 milhões relativamente ao ano de 2022.

As contas dão nota de que a receita cobrada em 2024 ascendeu a 20.796.993 euros, evidenciando um crescimento de 20% relativamente a 2023. A despesa totalizou 15.871.548 euros, mais 12% do que o valor gasto no ano anterior. De acordo com as demonstrações financeiras, a OesteCim conta ainda com um saldo de gerência superior a 11,2 milhões de euros, resultado da “boa governança” que o executivo intermunicipal, presidido por Pedro Folgado (PS), também presidente da Câmara de Alenquer, considera ter sido realizada. O ano passado a OesteCim desenvolveu 14 projectos na área digital, nove iniciativas de inclusão social, seis projectos de acção climática e quatro projectos na área do território.

Os documentos de prestação de contas foram aprovados por unanimidade, naquela que foi a última reunião da assembleia intermunicipal com a actual composição, já que a próxima reunião será em Dezembro, já depois das eleições autárquicas. A OesteCim é composta pelos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa e Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria.