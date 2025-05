Sifucel inaugura oficialmente unidade de produção de cristobalite em Rio Maior

A Sifucel, empresa do grupo Parapedra, inaugurou oficialmente as instalações da sua nova unidade de produção de cristobalite, dia 23 de Abril, na zona industrial de Rio Maior. Após a inauguração, foi realizada uma visita guiada às instalações, seguida de um almoço.

João Rui Ferreira, Secretário de Estado da Economia, realçou a importância daquela unidade, apontando-a como exemplo. “A inauguração desta fábrica é muito daquilo que é a visão que pretendemos para a economia, e aproveitava este momento para vos dizer, em nome do senhor ministro da economia, que eu represento nesta cerimónia que, mais do que o ministério da economia queremos ser o ministério das empresas, estar ao lado dos empresários, estar ao lado de quem cria valor (…)

O governante realçou ainda a internacionalização do Grupo Parapedra e a sua “busca constante por novos mercados, novos clientes, por novas geografias, nunca deixando ficar no lugar de quem for achando que as coisas estão todas concluídas”.

O Grupo Parapedra teve um volume de negócios de 80 milhões de euros em 2024 sendo 70% destinado a exportações, tem ao seu serviço, diariamente, mais de 300 colaboradores directos e outros tantos indirectos, nas suas várias actividades, como extracção, produção, controlo de investimento e desenvolvimento.

Com unidades de produção nos municípios de Rio Maior, Alcobaça, Santarém, Caldas da Rainha, Alcácer do Sal, Grândola, Porto de Mós e Pombal, o grupo tem certificação ISO, e dispõe de dois centros de experiência certificados.

A sua produção é direccionada essencialmente para a indústria do vidro, embalagem, cristaleira, cerâmica, fundição, tintas, cosmética, engenharia stone e construção civil.

Tem clientes a nível global, nomeadamente em Espanha, Itália, Reino Unido, França, Turquia, China, Índia, Marrocos, Argélia, Angola, Moçambique, Estados Unidos da América, Israel, Brasil e Argentina.

Para além do Secretário de Estado da Economia, estiveram também presentes, entre os mais de quinhentos convidados, o Secretário de Estado da Agricultura e o Secretário de Estado do Ambiente, bem como o presidente da câmara de Rio Maior, Filipe Santana e os presidentes das câmaras municipais de Azambuja e Caldas da Rainha.

O fundador do Grupo, Manuel Pinheiro, recordou a evolução do mesmo, desde 1979, e referiu que a inauguração oficial da nova unidade fabril, que já se encontra em laboração há algum tempo, coloca a Sifucel “no 5º produtor mundial de cristobalite, o 3º a nível europeu e o 1º em Portugal”.

Quanto aos projectos, a curto e médio prazo, destinados a assegurar a sustentabilidade do Grupo na região e no país, disse assentarem em três pilares: “sustentabilidade, que nos guia adiante; a redução da pegada ecológica, com o objectivo de neutralizar o carbono no nosso país e na Europa; e a permanente procura pela eficiência energética na gestão dos recursos minerais. A responsabilidade social é igualmente essencial, participando na comunidade local e estando presentes no seu crescimento e dinamização.”.