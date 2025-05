Cimpor investe 155 milhões na modernização da fábrica de Alhandra

A Cimpor já iniciou as obras para a modernização de um dos seus fornos em Alhandra, estando à espera das licenças para a construção do centro de investigação e desenvolvimento, num investimento total de 155 milhões de euros. Os projectos foram apresentados na segunda-feira, 28 de Abril, na fábrica da Cimpor em Alhandra, pelos responsáveis da cimenteira, a que se seguiu uma visita aos locais abrangidos por estas obras.

Após a apresentação e a visita, em declarações aos jornalistas, o director da fábrica de Alhandra da Cimpor, Sandro Conceição, explicou que o projecto de modernização do Forno 07 integra o processo de descarbonização da fábrica. “Esta fábrica tem mais de 130 anos e nós, neste momento, estamos a operacionalizar um conjunto de investimentos para tornar a fábrica mais eficiente e descarbonizar a produção de cimento”, disse.

Segundo o responsável, a empresa está a reconverter uma linha de produção para reduzir a utilização de combustíveis fósseis “através do aumento da taxa de substituição térmica”. “Vamos utilizar combustíveis alternativos, provenientes de resíduos, naquilo que é hoje em dia a economia circular”, acrescentou, apontando que há ainda o objectivo de aumentar a eficiência energética através da substituição de “equipamentos de gerações que já passaram”.

Estas obras inserem-se num plano de reestruturação da Cimpor, que inclui 90 milhões de euros para “investimentos semelhantes” na fábrica de Souselas. “São as duas maiores fábricas do grupo e a de Coimbra também vai ter um conjunto de investimentos para optimizar a linha, aumentar a taxa de substituição térmica também e este conjunto de baterias industriais também já está em funcionamento nessa fábrica”, acrescentou.

A Cimpor prevê ter uma taxa de utilização de 40% de energias renováveis no próximo ano. Sandro Conceição detalhou ainda que a intervenção em Alhandra teve uma participação de cerca de 30% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquanto para Souselas, a percentagem de participação da ‘bazuca’ europeia foi de perto de 20%.

A apresentação das obras contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Reis, do presidente executivo da Cimpor Portugal e Cabo Verde, Cevat Mert, e do ‘chairman’ da Cimpor Global Holdings, Suat Çalbiyik, que participaram na visita.