II Festival do Campino juntou várias gerações na Azinhaga

O Festival do Campino regressou à Azinhaga para a sua segunda edição de 11 a 13 de Abril. Os festejos foram acompanhados de chuva durante quase todo o fim-de-semana, mas nem por isso os amantes das tradições se inibiram de homenagear a figura do Campino do Ribatejo. O evento contou com muita animação musical e vários espectáculos de índole tauromáquica, como picarias à vara larga e largadas de touros.

Esta edição trouxe consigo o Prémio José António Rodrigues “Zé Tó”, atribuído ao vencedor da melhor varada, na picaria à vara larga. O prémio é uma homenagem a uma das figuras mais conhecidas de Azinhaga, que faleceu em 2024. O projecto “Dias Canguru” da Câmara da Golegã esteve presente no festival no sábado com várias oficinas para crianças e jovens. Cerca de 30 crianças e familiares tiveram a oportunidade de aprender sobre os saberes antigos.

António Carlos Estorninho ensinou aos mais novos a arte de fazer bandarilhas e embolas. A oficina “A Arte em Madeira” foi dedicada à pintura de ímanes em madeira e “A Arte no Pano”, permitiu aos participantes decorar sacos de pano com desenhos relacionados com o universo do campino. Em nota, a Câmara da Golegã garante que o festival irá regressar em 2026 e que está focada no crescimento do evento que cumpre a função de “elevar e homenagear o Campino do Ribatejo, fazendo jus à Azinhaga, o Berço do Campino, honrando as nossas tradições e afirmar a cultura tradicional portuguesa, em particular do Ribatejo.”.