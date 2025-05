Feira de Magos anima Salvaterra entre 8 e 11 de Maio

Salvaterra de Magos volta a celebrar a Feira de Magos entre os dias 8 e 11 de Maio com uma programação que conjuga concertos, gastronomia, actividades equestres e taurinas, exposições e iniciativas culturais. O evento, organizado pela Câmara de Salvaterra de Magos, arranca a 8 de Maio, com abertura oficial às 19h00 e actuação do rapper Piruka às 22h00. A animação prolonga-se até domingo, com destaque para os concertos de Excesso (sexta-feira), Vítor Kley (sábado) e Os Quatro e Meia (domingo).

Entre as tradições mais emblemáticas, a romaria a cavalo a Nossa Senhora da Conceição, no sábado, volta a marcar o programa, com bênção dos cavaleiros e um apontamento musical de Ricardo Neiva. Nesse dia terá ainda lugar uma tertúlia taurina dedicada à carreira da cavaleira Ana Batista, assinalando os 25 anos da sua alternativa.

A componente expositiva da feira distribui-se por vários espaços do concelho, com mostras dedicadas à cultura avieira, aos bordados tradicionais da Glória do Ribatejo e à história dos ranchos de trabalho em Marinhais. Os alunos da escola da localidade também contribuem com a exposição “A Arte vai à Rua”. A gastronomia e o artesanato marcam igualmente presença, assim como a tradicional Corrida do Tomate, agendada para domingo às 17h00, na Praça de Toiros.

A feira termina com um concerto da banda Os Quatro e Meia, pelas 22h00 de domingo, e um espectáculo de fogo-de-artifício no Cais da Vala Real, às 23h00. Já no dia 17 de Maio, o Cais da Vala Real acolhe a 3.ª Exposição Canina Nacional, em paralelo com uma sessão de showcooking do chef Luís Machado, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos.