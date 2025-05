Festa Colectividades leva música, petiscos e eleição Miss & Mister a Alenquer

O Parque do Areal, em Alenquer, prepara-se para receber a Festa Colectividades, promovida pela União de Freguesias de Alenquer. Nos dias 16 e 17 de Maio, treze colectividades estarão presentes na festa com tasquinhas, a vender petiscos e bebidas. Juntam-se os concertos e os DJs, com animação e convívio garantidos ao longo dos dois dias. A iniciativa começou há seis anos, mas o conceito mantém-se: ajudar as colectividades a angariar receitas para as suas actividades anuais, para além dos apoios que já recebem mensalmente da junta. A freguesia patrocina a festa com o palco e com a contratação das bandas, e o movimento associativo confecciona as iguarias.

Um dos momentos altos da festa é a eleição da Miss e do Mister Freguesia, no sábado, 17, a partir das 21h00. Os candidatos são propostos por cada uma das colectividades e os vencedores voltam a participar na eleição da Miss e Mister a nível concelhio. “Os candidatos têm seis a sete ensaios antes da participação no desfile. Contamos com a colaboração de uma miss do concelho de Alenquer, Ana Manso, que ensina os jovens a desfilar. Depois, um júri composto por cinco elementos vota e decide os vencedores”, explica o presidente da União de Freguesias de Alenquer, Paulo Matias.

A Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer, a associação Acolher Prá Vida (apoio a doentes oncológicos) e a Associação Rising Child (apoio a crianças e jovens com deficiência) também estarão presentes na festa. A abertura das tasquinhas está marcada para dia 16, às 19h00, e, meia hora depois, actua o teclista Rodrigo. Ao longo da noite sobem ao palco o duo Pior que um são dois, os Função Públika e o DJ Da Villa. No dia 17, há Oficina d’Arte Dançando Aqui e Ali, Sevilhanas Chiquis de Colores, Pedro Espada e Alexandre Casimiro, NMP, GM - Tributo aos Xutos, DJ Djodja, além da eleição da Miss e Mister Freguesia. A festa é abrilhantada por fogo-de-artifício, com o encerramento nos dois dias a acontecer pelas 4h00.