Tomar recebe 1º Fórum sobre Turismo e Bem-Estar

O 1º Fórum sobre Turismo e Bem-Estar vai ter lugar no Vila Galé Collection Tomar, no dia 14 de Maio. Ao longo de todo o dia, não vão faltar conversas inspiradoras, partilhas transformadoras e visões de futuro que desafiam a repensar os sectores do turismo e bem-estar. O fórum vai reunir entidades nacionais, regionais e locais, profissionais do sector, académicos e apaixonados pelo turismo com propósito pela qualidade de vida e pelo equilíbrio. A iniciativa é organizada pela Câmara de Tomar, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e Wellness Centro de Portugal.



A abertura do fórum está marcada para as 9h30. De manhã, vai decorrer uma Mesa Redonda sobre o tema “Turismo de bem-estar no Centro de Portugal”. Durante a tarde, vão ser abordados temas como “Tendências da oferta e procura do turismo de bem-estar, mundial e em Portugal”, “ABC Luxury Hospitality” e “Música como terapia”. O evento termina com um “Thomar de Honra”.