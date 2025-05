Floene promove debate sobre oportunidades dos gases renováveis

No próximo dia 15 de Maio, quinta-feira, o Auditório Municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebe a sétima edição da conferência “Comunidades de Futuro: Oportunidades dos Gases Renováveis”, promovida pela Floene, com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo.

O evento foca-se nas oportunidades concretas que o biometano pode trazer ao Ribatejo, conhecido pelo seu forte sector agro-pecuário e pela presença de uma relevante indústria de transformação alimentar.

Aquelas características conferem à região, elevado potencial para a produção de biometano, através da valorização de resíduos agrícolas, pecuários e agro-industriais, bem como para o seu consumo eficiente, tanto no tecido empresarial como no sector doméstico.

A sessão de abertura contará com a presença de João Heitor, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, e de Diogo da Silveira, Presidente do Conselho de Administração da Floene Energia.

O programa inclui a apresentação de casos práticos e a realização de painéis de discussão sobre o papel dos gases renováveis no fortalecimento da economia local, no apoio à descarbonização industrial e no incentivo a comunidades mais sustentáveis, tirando partido da economia circular e da gestão eficiente de recursos endógenos.

O programa contará ainda com a exploração de modelos que promovem a reutilização e o aproveitamento de resíduos orgânicos provenientes da agricultura, da pecuária e da indústria, com foco na sua valorização local e transformação em recursos e energia.

A Floene é líder nacional no mercado de distribuição de gás natural e detém mais de 13,5 mil km de rede de distribuição, estando presente em 106 concelhos do país através de nove concessões regionais e locais (Beiragás, Dianagás, Duriensegás, Lisboagás, Lusitaniagás, Medigás, Paxgás, Setgás e Tagusgás).