Mercado Ribeirinho de Abrantes com actividades de valorização do Tejo

O Mercado Ribeirinho de Abrantes decorre entre 16 e 18 de Maio, no Aquapolis, organizado pela Tagus - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.

A iniciativa, que é um convite a usufruir do rio Tejo, acontece maioritariamente na margem Sul do Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo e consiste numa mostra de produtos agrícolas, plantas e flores, produtos agro-alimentares e artesanato, bem como em actividades de valorização patrimonial, nomeadamente de gastronomia (tasquinhas com pratos regionais e peixe do rio e demonstração culinária).

Inclui ainda um conjunto de actividades para toda a família, nomeadamente fado, etnografia, oficinas de artesanato, marionetas, actividades desportivas, animação infantil, arte equestre e subidas de balão de ar quente.

O mercado de produtos locais e artesanato funcionará na sexta-feira das 17h00 até às 24h00, no sábado das 15h00 às 24h00 e no último dia das 15h00 às 20h00. Haverá, ainda, no domingo de manhã, das 10h00 às 13h00, um Mercado de Hortofrutícolas, Flores e Plantas.