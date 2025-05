O seu médico de família está no Hospital da Luz de Vila Franca de Xira

Nem parece ter 80 anos. Maria Odete veio a pé até à nova clínica para uma consulta com um especialista em Medicina Geral e Familiar e só tem elogios a fazer. Vive pertinho, ao lado do Ateneu da cidade, e agora já tem a certeza de que “quando precisar, é aqui que eu venho”. Diz que foi muito bem atendida, logo na receção principal: “Foram muito delicados e atenciosos, muito simpáticos”. Um cuidado que notou também na equipa clínica: “Já fui vista por duas médicas e um médico. E correu tudo muito bem. Agora, quando falo com as minhas amigas, recomendo sempre o Hospital da Luz”, assegura. É aqui no Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, assegura, que vai querer ser acompanhada por um médico de família. Porque “sei que vou ter consulta rapidamente e que vou ser sempre bem atendida”.

“Está demonstrado que pessoas acompanhadas por médico de família de forma regular têm mais saúde. Daí termos apostado numa equipa forte e de qualidade, que possa ajudar toda a população a melhorar os seus parâmetros de saúde”, começa por explicar Pedro Jerónimo Sousa, o diretor clínico desta nova unidade da rede Hospital da Luz, assegurando: “Além da qualidade da equipa, a disponibilidade de acesso é um ponto fundamental para que este conceito funcione. E, na nossa clínica, temos já médicos de família disponíveis todos os dias e prevemos aumentar a equipa à medida das necessidades, de forma que quem nos procure tenha a resposta adequada e em tempo útil”.

O médico de família “tem um papel fundamental como ponto de entrada no sistema de saúde, garantindo cuidados acessíveis, acompanhamento global e orientação adequada, especialmente numa região com carência desses profissionais”, adianta Raquel Vieira, uma das médicas especialistas desta nova equipa. “Numa região onde há escassez de médicos de família, a equipa do Hospital da Luz é fundamental para garantir acesso a cuidados primários de qualidade, colmatando falhas do sistema público e promovendo a equidade no acesso à saúde. Irá tornar-se cada vez mais na primeira escolha para muitos cidadãos, sobretudo pela proximidade, acessibilidade e capacidade de resposta integrada”, assegura, por seu lado, Tiago Barros Oliveira, também especialista em Medicina Geral e Familiar da nova clínica.

Falar do médico de família é falar de alguém que nos conhece, que sabe qual é a nossa história, que entende as condições em que vivemos o dia-a-dia, que ouve as nossas queixas e que sabe qual foi o último exame que fizemos. É alguém que está próximo, que nos reconhece mal entramos na sala de consulta, que quase adivinha ao que vamos. O médico de família sabe qual o exercício físico que gostamos de fazer, a que alimentos somos alérgicos ou se está na altura do check up anual. É o médico a quem devemos recorrer em primeira instância e que nos orienta para os outros especialistas, quando enfrentamos problemas mais específicos de saúde.

“É essa a medicina em que eu acredito”, diz, por seu lado, a especialista Tatiana Sousa Almeida, que integra também a equipa de MGF. “É garantir um acompanhamento holístico e integrado, focado nas várias esferas da saúde do individuo, não só no acompanhamento e tratamento de doenças agudas e crónicas como na promoção da saúde e prevenção da doença. Fomentar uma relação médico-doente baseada na empatia, comunicação simples e empoderamento do doente na gestão da sua saúde”.

No Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, reconhecem todos estes médicos, encontraram as condições certas para cumprir esta missão.

“É uma estrutura moderna, bem organizada e com uma equipa motivada, que valoriza o exercício da Medicina de forma humanizada e com qualidade”, como refere Raquel Vieira. Com possibilidade, como acrescenta Tatiana Sousa Almeida, de “começar o seguimento do doente ‘do zero’, com uma abordagem integrada e disponibilidade de referenciação multidisciplinar às inúmeras especialidades aqui disponíveis, assim como ter acesso a meios complementares de diagnóstico com a tecnologia mais atual nas mais diferentes áreas”.

A perspetiva da medicina geral e familiar é, de facto, muito abrangente. Um médico de família sabe o que é necessário para prevenir e controlar a diabetes, para vigiar doenças cardiovasculares, para garantir o cumprimento dos exames de rastreio. Por isso, ter ao lado da sala de consulta o especialista diferenciado em cada uma dessas áreas ou os equipamentos necessários para realizar todos os exames – como acontece no Hospital da Luz de Vila Franca de Xira – é essencial para os médicos de família e os seus doentes manterem a confiança no que fazem e no que procuram. Como diz o médico de família Tiago Barros Oliveira, na nova clínica encontrou “o compromisso da rede Hospital da Luz com a qualidade, inovação e segurança clínica, valores que partilho e considero essenciais para a prática médica de excelência; a possibilidade de trabalhar num ambiente centrado no doente, com mais tempo e todas as condições para um acompanhamento personalizado, promovendo uma relação médico-doente mais próxima e eficaz”. “É uma unidade privada nova, que permite exercer a Medicina Geral e Familiar com acesso facilitado a meios complementares de diagnóstico avançados, e uma equipa multidisciplinar de apoio”, conclui.

Um conceito novo de cuidados de saúde

A Medicina Geral e Familiar é, pois, uma das grandes apostas na oferta de cuidados do novo Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira. Integrada num centro de saúde de nova geração, a equipa de médicos de família da nova clínica com a marca Hospital da Luz trabalha lado a lado com os médicos de diversas especialidades hospitalares, numa “abordagem integrada dos cuidados de saúde primários”, afirma o cardiologista e diretor clínico da unidade.

“Ser um centro de saúde de nova geração - adianta - significa precisamente isso: uma abordagem completa, com uma equipa multidisciplinar e em ligação próxima entre si, deixando de ter fisicamente afastados os médicos de família e os médicos hospitalares e sendo o seguimento dos doentes feito por ambos, no mesmo local e até no mesmo momento”. Por outro lado, acrescenta, “também dispomos de todos os meios complementares de diagnóstico e tratamento necessários, nomeadamente análises clínicas ou exames de imagem, bem como outros mais específicos, como cardiovasculares ou endoscópicos, e adicionalmente da possibilidade de realizar intervenções cirúrgicas em regime de ambulatório”. “É de facto um conceito novo, que pretende responder localmente a praticamente todas as necessidades de saúde da população desta região”, explica Pedro Jerónimo Sousa.

É por tudo isto que o médico não hesita em transmitir um conselho à população de Vila Franca de Xira: “Procurem o vosso médico de família na nossa clínica. Todos precisamos de cuidados de saúde, quer já saibamos que somos doentes, quer queiramos diminuir a probabilidade de o virmos a ser. Ser acompanhado por um médico de família faz com possamos viver mais anos e com mais saúde”, reforça.

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira abriu portas no passado dia 8 de abril. Para saber mais sobre a nova clínica, vá a hospitaldaluz.pt/vilafrancaxira/pt.