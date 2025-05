Sabores do Toiro Bravo em Coruche promoveram autenticidade ribatejana

Em Coruche, a carne de toiro bravo voltou a ocupar o centro da festa com os Sabores do Toiro Bravo, certame que decorreu de 1 a 4 de Maio na Praça de Toiros. O arranque da 21.ª edição deu-se quarta-feira, 1 de Maio, com uma abertura intercultural que juntou Chile e Portugal, num verdadeiro intercâmbio de dança e música. Sete restaurantes serviram pratos típicos e criativos, com o toiro bravo como rei da ementa. Houve música ao vivo, folclore, animação para miúdos e graúdos, oficinas, artesanato e até experiências tauromáquicas para toda a família.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), afirma que o certame Sabores do Toiro Bravo, que completou este ano 21 edições, representa um evento autêntico e único no país, promovendo não apenas a gastronomia local, mas também a identidade ribatejana e o património cultural associado à tauromaquia. “Este certame promove o Ribatejo, a autenticidade, a tauromaquia, a gastronomia e todo o potencial que este concelho e esta região têm para cativar o turismo”, vinca o autarca, acrescentando que Coruche consagrou a tauromaquia como património cultural imaterial local, reforçando-se, pois, a importância de salvaguardar esse legado.

Francisco Oliveira realçou o percurso de mais de duas décadas do evento, que considera um motivo de orgulho para os coruchenses. A aposta na valorização da carne de toiro bravo reflecte-se também na dinamização da economia local, com vários restaurantes do concelho a incluírem pratos confeccionados a partir desta carne nas suas ementas. “Esta gastronomia promove a economia local e, ao longo do ano, nos restaurantes é possível encontrar estes pratos em algumas das ementas”, destacou.

Segundo o presidente do município, a criação desta carne é feita nos montados da lezíria, contribuindo para a rentabilidade das ganadarias e dos produtores locais, assim como para o comércio e a actividade económica da região. Coruche convidou nos primeiros quatro dias de Maio a saborear a tradição, a cultura e a alma ribatejana com bravura no prato e alegria no coração.