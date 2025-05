AIP em parceria com soluções de financiamento para empresas

A Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), a NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra e a Five Credit, estão a realizar conferências em várias localidades do país, para divulgarem soluções de financiamento e sistemas de incentivos para as empresas.

A iniciativa vai dar a conhecer o primeiro fundo de crédito em Portugal que permite às empresas terem acesso a financiamento em apenas cinco dias, bem como programas de apoio às empresas. A acção enquadra-se na parceria estratégica celebrada entre a AIP e a Five Credit, que visa divulgar e facilitar o acesso das empresas nacionais a uma inovadora solução de financiamento. A Five Credit oferece um modelo de financiamento desenhado para PME com mais de três anos de actividade. A AIP e a Five Credit já iniciaram um ‘roadshow’ nacional com sessões de apresentação destas soluções financeiras, que abrange diversas localidades de Norte a Sul do país.