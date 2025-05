Medida permite redução de tarifas a empresas de Alcanena com boas práticas ambientais

A Aquanena - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena vai passar a aplicar a medida do Factor K, que permite uma redução de até 20% nas tarifas variáveis de saneamento para empresas industriais que demonstrem um funcionamento regular e de acordo com as normas ambientais, entre outros factores. A medida foi discutida na última Assembleia Municipal de Alcanena, onde foram também debatidas as contas da empresa.

A proposta foi apresentada pela empresa à Câmara Municipal de Alcanena, onde foi aprovada em reunião de câmara e comunicada recentemente na assembleia municipal, realizada a 21 de Abril. “Esta é uma das formas que as empresas têm de poder reduzir as suas tarifas e de se poder premiar o seu rigor e esforço em implementar soluções mais eficientes”, explicou o vereador Nuno Silva, acrescentando que a medida foi comunicada às empresas elegíveis e será aplicada brevemente.

O deputado Silvestre Pereira (PS) congratulou a implementação da medida, mas relembra que o Fator K já estava previsto ser aplicado no regulamento da empresa. O deputado chamou ainda à atenção a falta de clareza de algumas vertentes de discriminação contabilística presente no relatório de contas de 2024 da Aquanena. “Ao ler o relatório da empresa, parece-me que há algumas dificuldades ou algumas omissões e questiono se está prevista alguma operação no modelo contabilístico”, inquiriu.

Em reposta, o presidente de câmara, Rui Anastácio, assegurou que não existem omissões nenhumas, reforçando o vereador Nuno Silva que a falta de clareza que o deputado possa ter visto nas contas, poderá estar relacionada com a imputação de custos realizada pela empresa recentemente. “Houve uma alteração da forma de imputação dos custos pessoal, de energia, de produtos químicos, etc. E, como tal, foi feito um trabalho de imputação desde o início de 2024, que será finalizado até ao dia 15 de Maio, onde irá ser entregue um relatório de resultados à ERSAR e também ao executivo”, esclarece. O autarca acrescenta que o relatório apresentado irá discriminar também a contabilidade entre o saneamento doméstico e o saneamento industrial, onde depois o executivo irá a avaliar se a chave de repartição de custos, está devidamente validada e correcta.