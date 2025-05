Novo acesso à Santos e Vale em Alenquer dependente do visto do Tribunal de Contas

A Câmara de Alenquer já assinou a escritura de compra do terreno na Quinta da Telhada, na Passinha, onde será construída uma via rodoviária de acesso à empresa de logística Santos e Vale. A informação foi avançada pelo presidente da autarquia, Pedro Folgado (PS), na sequência da intervenção de um munícipe e da interpelação do vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques. “A escritura foi realizada na semana passada, em Salvaterra de Magos, e o empréstimo continua a aguardar o visto do Tribunal de Contas. Não vale a pena avançar com o processo sem o parecer do tribunal”, afirmou o edil.

Nuno Miguel Henriques criticou o facto de ter sido aprovado, em reunião de câmara, o empréstimo de seis milhões de euros — verba destinada, em parte, à construção da via rodoviária — sem que o terreno estivesse ainda na posse do município. Pedro Folgado refutou a crítica. “Não é estranho, porque tínhamos um contrato-promessa de compra e venda assinado, no qual pagámos uma parte do terreno. Agora concluímos o processo e elaborámos a escritura”, disse.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, o contrato-promessa de compra e venda do terreno da Quinta da Telhada foi assinado no dia 6 de Setembro de 2024. O terreno foi adquirido pela autarquia por 290.059 euros. A futura estrada foi apresentada pelo executivo municipal como a solução para pôr fim à circulação de camiões na Passinha e em Casais Novos, situação que motivou protestos da população devido ao ruído e à insegurança.

O vereador com o pelouro do Trânsito e Mobilidade, Tiago Pedro, antecipou, em 2024, três fases distintas de construção da via, sendo a primeira relativa à via de cintura industrial, que ligará a Estrada da Quinta dos Cónegos (na intersecção com a Rua A. Cavaco) à Rua do Sol Nascente.