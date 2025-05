DentINovas tem todas as especialidades de Medicina Dentária

Criada há dez anos, a DentINovas - Clínica Médica Dentária, em Torres Novas, tem todas as especialidades da Medicina Dentária, nomeadamente, Implantologia, Prótese Dentária Fixa e Removível, Ortodontia, Cirurgia Oral, Dentística e Estética Dentária, Endodontia, Periodontia e Higiene Oral.

Tem também disponíveis, desde o início de 2024, quando passou a policlínica, consultas de medicina geral e familiar, pediatria, fisioterapia, medicina tradicional chinesa / acupunctura, nutrição, psicologia, terapia da fala, osteopatia. Faz ainda colheitas para análises clínicas

O proprietário e director clínico Luís Miguel Pires Vilela começou por trabalhar noutros consultórios, em Bragança, Torres Novas e Sertã, antes de abrir a DentINovas e faz um balanço positivo da sua actividade, referindo como mais-valia da clínica, uma “relação familiar com os pacientes, assente num contacto próximo, pessoal e personalizado e numa equipa que considera, não poderia ser melhor, desde as incansáveis assistentes aos colegas ”. Sobre si, diz que sempre teve vontade de ajudar e que procura manter “a humildade e o profissionalismo com que abraçou a profissão”.

Natural de Bragança, destaca a forma como foi bem recebido a nível profissional e social e diz que “gostaria de dar a oportunidade a novos colegas, não só na área da medicina dentária, mas também de outras especialidades”, como lhe foi dada a oportunidade de ter um sítio para trabalhar e iniciar quando concluiu os seus estudos. “Isto também com o objectivo de ajudar a colmatar as falhas no Sistema Nacional de Saúde”, sublinha.

A DentINovas no nº 22 da Avenida 8 de Julho, funciona de segunda a sexta das 9h às 13h00 e das 14h30 às 19h00 e aos sábados das 9h00 às 13h00. Tem ao seu serviço duas funcionárias, seis prestadores de serviços na medicina dentária e nove prestadores para todas as outras especialidades.