Maider Clinic anuncia tratamentos médicos do rosto

Está a funcionar, desde 28 de Abril, em Santarém, a clínica de medicina estética Maider Clinic. Fundada pelo casal Ana Pereira e Fernando Góis, tem serviços de harmonização facial, preenchimento com ácido hialurónico, microagulhamento, lipoenzimática, skinbooster, entre outros. Conta na sua equipa com a directora clínica Sónia Fortuna Martins e as médicas Ana Lopes da Silva e Cláudia Gaspar Vieira.

“O nosso objectivo é disponibilizar tratamentos personalizados e naturais, realizados por médicos especializados, com o foco em resultados que respeitem a individualidade de cada pessoa. Vamos realizar tratamentos médicos, inicialmente com foco nos cuidados e tratamentos de rosto, sempre realizados por médicas especializadas na área”, explica Ana Pereira.

Acrescenta que a opção pela abertura em Santarém resulta da constatação da existência da procura daquele tipo de serviços por muitas pessoas da região, que recorriam a clínicas de medicina estética em Lisboa e Leiria.