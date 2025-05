Feira Rural em Arruda dos Vinhos veio para ficar e mostrar o melhor do concelho

Depois de ter estado adormecida durante vários anos, a Feira Rural de Arruda dos Vinhos voltou a realizar-se no último fim-de-semana e com balanço positivo apesar da sua nova localização, longe do centro da vila. A terceira edição realizou-se na Academia de Dressage de Portugal e contou com a visita de muitas centenas de pessoas ao longo do fim-de-semana.

O objectivo principal do regresso da Feira Rural, explica Carlos Alves, presidente do município, é dar a conhecer o melhor que Arruda dos Vinhos tem para dar, evocar o seu passado e projectar o seu futuro. “Somos um concelho com o melhor de dois mundos: por um lado a proximidade com a capital, com boas vias rodoviárias, e por outro ainda uma grande proximidade ao campo, com uma economia local muito assente na ruralidade que pretendemos preservar e elevar ainda mais”, explica a O MIRANTE.

A Feira Rural foi um evento que deixou boas memórias e esta terceira edição veio provar que a aposta foi ganha. O autarca diz pretender que a Feira Rural fique no calendário anual de eventos de Arruda dos Vinhos nos próximos anos e, caso continue a ser presidente, promete fazê-lo. Com a nova localização, os expositores ganharam mais espaço para se mostrarem ao público, ao mesmo tempo que se realizaram demonstrações equestres, taurinas, baptismos a cavalo e desfiles de campinos e amazonas. “Além do agradecimento a todos os que connosco colaboraram, é importante agradecer também à comunidade de Arruda dos Vinhos que sempre acolheu esta iniciativa com entusiasmo e generosidade”, afirmou Carlos Alves.

Um dos pontos altos da feira foi a entronização dos novos membros da Confraria Equestre de Nossa Senhora da Salvação de Arruda dos Vinhos. A música também marcou presença com actuações de sevilhanas, folclore tradicional e dois espectáculos: Berg e um concerto de Fado Marialva. Os visitantes puderam também saborear o melhor da gastronomia local, participar em provas de vinho. Artesanato e uma exposição de máquinas agrícolas foram outros dos atractivos, num ambiente pensado para toda a família.