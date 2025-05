Há esperança no futuro do comércio local em Abrantes

“Agora Abrantes”, é assim denominado o novo Bairro Digital Comercial de Abrantes, que promete marcar a modernização do comércio e a vida local da cidade, com acesso a WI-FI gratuito, painéis digitais interactivos, sensores inteligentes e uma aplicação que visa dinamizar e expandir o comércio local. A nova era de digitalização na cidade traz consigo a mudança na forma como os lojistas se relacionam com os consumidores, proporcionando novas oportunidades de crescimento e visibilidade, especialmente para os pequenos negócios.

Para os comerciantes locais o projecto é mais do que uma modernização das infraestruturas: é uma chance de se adaptarem a um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, onde a adesão à tecnologia é fundamental para a manutenção e crescimento dos negócios tradicionais, especialmente num contexto onde o comércio online e as grandes superfícies comerciais se tornaram principais concorrentes.

No Largo João de Deus, a loja Mi Casa, especializada em artigos para o lar e decoração, marca presença desde 2006 e é gerida por Tânia Lobato, de 41 anos. Sem experiência prévia no ramo fundou o negócio para oferecer produtos exclusivos e de qualidade a preços acessíveis, atraindo um público em busca de boas oportunidades, explica a comerciante, cuja loja se destaca pela variedade de flores artificiais e decorações sazonais. Desde a pandemia, Tânia passou a gerenciar a loja sozinha. “Tinha uma funcionária, mas vi-me na obrigação de ficar cá eu porque não consigo sustentar outra pessoa. As vendas caíram muito”, lamenta. A localização no centro histórico tem suas vantagens, mas também traz desafios, como a falta de estacionamento, refere. Apesar das dificuldades, Tânia aderiu ao projecto do Bairro Comercial Digital. “Já inseri vários produtos no site e tenho uma área de armazém dedicada só a esses artigos”, diz, destacando a possibilidade de alcançar um público mais amplo. O impacto da digitalização no comércio local é visto como uma grande oportunidade para a loja. “Esta iniciativa pode fazer a diferença”, acredita.

Localizada no mesmo largo e com raízes que remontam a 1943, a Drogaria Nova, fundada pelo avô de Joana Borda D’Água, de 39 anos, atravessou várias gerações e renovou-se em 2013. No entanto, a loja enfrenta desafios, como uma população envelhecida e a concorrência do comércio online. Joana explica que o principal trunfo da loja continua a ser a proximidade com os clientes: “conhecemos os clientes pelo nome, sabemos o que procuram, acompanhamos as suas necessidades. Essa ligação não se encontra nas grandes superfícies”, salienta. A adesão ao projecto “Agora Abrantes” é vista como uma resposta necessária aos novos tempos: “temos que aproveitar estas iniciativas porque para as lojas pequenas é muito difícil criar uma loja online sozinhas. Este projecto pode ajudar-nos a chegar mais longe e conquistar novos públicos”, afirma, destacando a importância da tecnologia para garantir a sustentabilidade do negócio.

Marcelo Cyrne ajuda a sua mulher a gerir a Papelaria Condes, um negócio familiar com mais de 40 anos de história, localizado na Rua 17 de Agosto. “Isto anda meio morto”, lamenta, referindo que a pandemia agravou ainda mais a situação. “Estamos a tentar construir uma loja digital para ver se conseguimos vender mais e agora estamos a apostar no projecto do Bairro Comercial Digital porque a tecnologia chegou para todos e quem não a abraçar vai ficar pelo caminho”, vinca. Embora enfrente limitações como a falta de estacionamento, Marcelo acredita que o segredo do sucesso está no laço com seus clientes: “os clientes conhecem-nos, sabem que temos variedade e bom preço. Temos mais de 10 mil produtos”, conta a O MIRANTE.

Fundada há 15 anos, a Be a Kid é uma loja especializada em vestuário e acessórios infantis, localizada na Praça Barão da Batalha. A proprietária, Marta Grácio, de 42 anos, valoriza profundamente a ligação com a cidade e a proximidade com os clientes: “gosto mesmo de estar aqui, da luz da rua, do convívio, do ambiente mais bairrista”, afirma, sublinhando a importância da proximidade no seu negócio: “a maior vantagem é mesmo a proximidade. Criam-se laços reais. Há pessoas que inicialmente eram apenas clientes e que hoje são amigas”, frisa. A Be a Kid conseguiu manter a sua base de clientes durante a pandemia, mas Marta reconhece que o comércio precisa de se adaptar às novas realidades já que, segundo explica, a maior dificuldade não é vender, “é conseguir chegar a quem já não vem à cidade com tanta frequência”.

O “Agora Abrantes” é uma aposta decisiva para garantir que o comércio local se mantém relevante em tempos de mudanças. A adesão ao projecto por parte de comerciantes demonstra o compromisso com a inovação e a adaptação a um novo modelo de negócios, que facilita a transição digital, mas também fortalece a conexão com a comunidade local e a expansão dos mesmos.