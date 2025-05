Jorge & Filhos reparação e manutenção de veículos automóveis

A Jorge & Filhos, com sede em Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, mudou a imagem interior e exterior das suas instalações, na Rua da Paz, nº 22, tendo efectuado também melhoramentos para melhor servir os clientes.

A empresa de José Jorge, pai e dos seus filhos Sérgio Jorge e Nuno Jorge, dedica-se à reparação e manutenção de veículos automóveis. É uma empresa familiar, o que tem facilitado a sua operacionalidade. Todos os anos o volume de trabalho tem aumentado, bem como a sua carteira de clientes.

A empresa foi criada na década de 90 por José Jorge, detentor de uma larga experiência no ofício da reparação automóvel, que teve início aos 14 anos. Foi com naturalidade que os filhos começaram a trabalhar com ele. Sérgio Jorge no sector da pintura e Nuno Jorge, na área de bate-chapa.

No topo dos serviços mais procurados pelos clientes estão: pintura, bate-chapas, substituição de peças, substituição ou reparação dos elevadores dos vidros, substituição de lâmpadas e faróis, colagem e reparação de plásticos (pára-choques).

A qualidade do trabalho, tipo de produtos utilizados (materiais de topo utilizados na pintura, por exemplo), simpatia no atendimento, responsabilidade, seriedade e compromisso, são os factores mais valorizados.

A Jorge & Filhos tem quatro profissionais ao serviço e a maior dificuldade actual é a falta de mão-de-obra qualificada, situação que se tem agravado por falta de interesse dos jovens em enveredar por profissões como pintor, bate-chapas, electricista ou estofador.